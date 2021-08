Die kostenlosen Schnelltests vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Tübingen sorgen für Unmut. Ab dem 11. Oktober müssen die eigentlich bezahlt werden, aber es gibt einen Sonderweg.

Als Jürgen Kroll morgens aufwacht und in den Nachrichten hört, dass Tübingen mal wieder einen Sonderweg in Sachen Corona geht, ist er sauer. Er war erleichtert über die einheitliche Regelung von Bund und Ländern, dass die Tests ab dem 11. Oktober selbst bezahlt werden müssen. Vor allem ärgert ihn, dass auch Spendengelder für die kostenlosen Schnelltests genutzt werden.

Keine Spenden mehr ans DRK wegen kostenloser Schnelltests

Seit Jahren spendet Kroll ans Tübinger DRK. Das will er künftig sein lassen. Lisa Federle, Tübinger Pandemie-Beauftragte und Präsidentin des Tübinger Kreisverbandes des DRK, will ihn umstimmen. Federle war wegen des "Tübinger Modells", das seit November flächendeckend in der Stadt Schnelltests anbietet, bundesweit bekannt geworden. Die Notärztin will weiterhin kostenlos testen und hat dafür auch die Unterstützung von Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne).

Federle: Schnelltests werden nicht von allgemeinen Spenden bezahlt

Sie legt betont, dass nur zweckgebundene Spenden verwendet werden. Außerdem habe der Bund die Schnelltests so gut bezahlt, dass davon noch einiges an Geld übrig sei. Man wolle das Geld an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben, so Federle.

Impfen und Testen wichtig bei Corona

Die Menschen sollten weiterhin die Möglichkeit haben, sich schnell testen zu lassen. Dies sorge für eine hohe Sicherheit, gerade in Erkältungszeiten. Federle hält es für eminent wichtig, dass sich die Menschen gegen Covid-19 impfen lassen. Darüber hinaus sollte es aber weitere Systeme wie das Testen geben, ist ihre Ansicht.

Kostenlose Schnelltests auch im Spätherbst möglich

Wie lange das Geld aus Überschüssen vom Bund und den zweckgebundenen Spenden reicht, weiß Notärztin Federle noch nicht. In den nächsten Monaten könne man das Personal in jedem Fall bezahlen und werde weiter testen. Nach dieser Klarstellung hat Kroll sich umentschieden und bleibt dem Tübinger DRK als Spender treu.