Der Tübinger Landrat Joachim Walter sieht keine Besserung bei der Ammertalbahn in den Landkreisen Tübingen und Böblingen. Immer wieder gibt es Ausfälle von Wagen oder ganzen Zügen. Weil sich kein anderer Betreiber finden ließ, kooperiert der Zweckverband der Ammertalbahn weiterhin mit der Deutschen Bahn. Die nutzt für die Strecke alte Fahrzeuge, die häufig repariert werden müssen. Durch die vielen Ausfälle kann der Mindestabstand in den fahrenden Zügen nicht eingehalten werden. Der Fahrplanwechsel bringt keine Besserung. Stattdessen kommen Vollsperrungen in den Schulferien - die sind nötig für Bauarbeiten zur Elektrifizierung ab Dezember 2022. Nur die wird Abhilfe schaffen. "Auch wenn die Situation katastrophal ist, haben wir im Moment keine andere Lösung", so der Tübinger Landrat Joachim Walter.