In Schömberg im Zollernalbkreis will eine anonyme Interessengemeinschaft mit ungewöhnlichen Mitteln die Wiederwahl des Amtsinhabers verhindern: mit anonymen Nachrichten. Ernstzunehmende Gegenkandidaten gibt es bisher nicht.

In einer anonymen Nachricht, die sich über Handys verbreitet, heißt es, Wahlberechtigte sollten verhindern, dass der Amtsinhaber Karl-Josef Sprenger im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit für eine dritte Amtszeit bekomme. Dazu sollten sie laut Nachricht eine andere Person auf den Stimmzettel schreiben. Der Verfasser oder die Verfasserin hofft damit auf einen zweiten Wahlgang mit weiteren Bewerbern.

Herausforderer mit rechten Tendenzen

Neben Sprenger kandidiert offiziell nun auch Dauerkandidat Samuel Speitelsbach. Aber eben nicht nur in Schömberg: Parallel dazu tritt Speitelsbach am 14. März in weiteren sechs Gemeinden an. Außerdem ist Speitelsbach aus Ravenstein-Hüngheim aus dem Neckar-Odenwald-Kreis in der Vergangenheit vor allem durch rechtsradikale Provokationen aufgefallen, so der "Zollern-Alb-Kurier".

Initiative hatte lange einen Gegenkandidaten gesucht

Wie die Zeitung weiter schreibt, wurde bereits im vergangenen Sommer bekannt, dass eine Schömberger Initiative einen Gegenkandidaten sucht, der gegen Sprenger antritt. Deren Hintermänner sind bisher unbekannt. Um einen Gegenkandidaten zu finden, hatte die Initiative über eine Agentur eine Anzeige geschaltet.

Für Sprenger wäre es die dritte Amtszeit

Sprenger wollte sich zu den anonymen Nachrichten nicht äußern. Von ihm hieß es nur, die Vorgänge sprächen für sich. Sprenger strebt bei der Wahl am 14. März seine dritte Amtszeit in Schömberg an. Er ist seit 2005 Bürgermeister der Stadt.

Vor einigen Jahren war Sprenger wegen des Vorwurfes des Missbrauchs der Befugnisse als Amtsträger vor Gericht gewesen. Konkret ging es dabei um Schulbaufördermittel für den musischen Betreuungsraum im Schömberger Schulzentrum. Diese Gelder sollen zum Teil zu Unrecht geflossen sein.