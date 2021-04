per Mail teilen

Ein vor 70 Jahren gefundener Frauenschädel hat jetzt - dank modernster Technik - sein Geheimnis preisgegeben: das bisher älteste Genom eines Menschen.

Wissenschaftler zweier Max-Planck-Institute und der Universität Tübingen haben das bisher älteste Erbgut der Menschheit rekonstruiert und das jetzt bekannt gegeben. Das Genom gehört zu einer Frau, die vor vielen Jahrtausenden in Europa lebte.

Aus dem Felsenbein an der Basis des Schädels wurden im Reinraumlabor des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Jena Proben entnommen. Pressestelle Universität Tübingen/Cosimo Posth

Ausgestorbene Population

Der Frauenschädel war schon 1950 in Tschechien gefunden worden. Die Frau gehörte zu einer später ausgestorbenen Population, die sich entwickelt hatte, bevor sich die Menschen in europäische und asiatische Populationen trennten. Das wiesen die Forscher, darunter der Tübinger Cosimo Posth, jetzt nach. Sie nutzten die Erkenntnis, dass sich die modernen Menschen, als sie vor rund 50.000 Jahren Afrika verließen, unterwegs mit Neandertalern kreuzten. Der Anteil an Neandertaler-Erbgut lässt Rückschlüsse auf das Alter des rekonstruierten Genoms zu: die Frau hat vor über 45.000 Jahren gelebt.

Klebstoff führte in die Irre

Die Datierung des Frauenschädels gelang erst über die genetische Analyse, so die Wissenschaftler. Frühere Altersbestimmungen anhand der Schädelform und über Radiokarbon-Datierungen von Knochenmaterial hatten ein deutlich geringeres Alter von etwa 20.000 Jahren ergeben – unter anderem auch deshalb, weil die Proben aus dem Schädelknochen mit einem Klebstoff durchsetzt sind, mit dem man im letzten Jahrhundert den Schädel stabilisiert hat.

Vulkanausbruch führte zu Eiszeit

Die Population, der die Frau angehörte, muss später ausgestorben sein. Es sei erstaunlich, dass sich die frühesten modernen Menschen in Europa nicht durchsetzen konnten, sagte der Tübinger Anthropologe Johannes Krause. Als mögliche Erklärung nennt das Forschungsteam einen Vulkanausbruch im heutigen Kampanien vor rund 40.000 Jahren, der das Klima auf der Nordhalbkugel stark veränderte und die Überlebenschancen von Neandertalern und frühen Menschen im eiszeitlichen Europas stark verringerte.