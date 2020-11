per Mail teilen

Vor bereits 200 Jahren wurde der ägyptische Tempel Esna entdeckt - erbaut vor rund 2.000 Jahren. Reliefs und Inschriften waren stark verschmutzt. Ein deutsch-ägyptisches Forschungsteam hat jetzt die Originalfarben wieder freigelegt.

Unter der Leitung des Tübinger Ägyptologen Professor Christian Leitz wurde der Tempel in der Stadt Esna am Nil von dicken Schichten aus Ruß und Schmutz befreit. Nun sind die Reliefszenen und Inschriften wieder in bunten Farben zu sehen. Die Forscher stießen zudem auf neue Inschriften, die unter anderem erstmals die Namen altägyptischer Sternbilder offenbaren.

Darstellung eines Sternbilds in der Form einer Mumie Ahmed Amin

Der Tempel von Esna ist wegen seiner astronomischen Decke und für die hieroglyphischen Inschriften berühmt. Sie erzählen von damaligen religiösen Vorstellungen und dem Kultgeschehen vor Ort.

Tempel vor 2.000 Jahren erbaut

Vom Tempel ist nur noch die Vorhalle erhalten, diese aber vollständig. Der Sandsteinbau wurde unter dem römischen Kaiser Claudius (41–54 n. Chr.) vor das eigentliche Tempelgebäude gesetzt. Das Dach wird von 24 Säulen getragen, die Abschlüsse der 18 freistehenden Säulen sind mit unterschiedlichen Pflanzenmotiven gestaltet.

Der Tempel von Esna, von Osten aus gesehen. Ahmed Amin

Tempel war mit der Stadt verwachsen

Die Wissenschaftler vermuten, dass die Lage des Tempels mitten im Stadtzentrum von Esna wohl dazu beigetragen hat, dass die Vorhalle erhalten blieb. Andere Gebäude wurden während der Industrialisierung Ägyptens als Steinbruch zur Gewinnung von Baumaterial genutzt. Der Tempel dagegen war mit der Stadt verwachsen: Häuser und Hütten waren teilweise direkt an seine Mauern gebaut.

Ein Bildausschnitt: Links ist der Ortsgott Chnum und rechts der Himmelsgott Behedeti. Ahmed Amin

Schon zu Napoleons Zeiten erregte der Tempel in Fachkreisen große Aufmerksamkeit, da man ihn als Idealbeispiel altägyptischer Tempelarchitektur betrachtete. Den eigentlichen Reichtum, die Inschriften erkannte der französische Ägyptologe Serge Sauneron (1927–1976), der die Freilegung des Tempels vorantrieb und die Inschriften vollständig publizierte. Allerdings ohne die Originalfarben: Die konnte Sauneron unter den Schichten aus Ruß und Vogelexkrementen nicht erkennen.

Deutsch-ägyptische Zusammenarbeit

An den aktuellen Restaurationsarbeiten am Tempel von Esna sind das Instituts für die Kulturen des Alten Orients an der Universität Tübingen und das ägyptischen Ministeriums für Tourismus und Altertümer beteiligt.