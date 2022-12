Spendenaktion mit Überraschungsgast in Burladingen-Salmendingen

Damit hatten die Wenigsten gerechnet: Aus dem Adventskalendertürchen der Gemeinde Salmendingen erschien Komödiantin Ida Ott und präsentierte Adventsgedichte in schwäbischer Mundart.

Rund 200 Gäste verfolgten die Benefizveranstaltung vor dem Gemeindebackhaus in Burladingen-Salmendingen (Zollernalbkreis). Sie lauschten den Sängern und Musikern des Kirchenchors, des Kindergartens und des Posaunenchors. Überraschungsgast in diesem Jahr war die Lindenhof-Schauspielerin und Komödiantin Ida Ott.

Aktion geht zurück auf Tradition

Die Aktion hat eine lange Tradition: Im Dezember 2006 war der Adventskalender des SWR Studios Tübingen in Salmendingen zu Gast. Dabei wurden Spenden für die "Herzenssache" gesammelt. Die Aktion kam bei den Salmendingern so gut an, dass die Vereine sie bis heute fortführen und alle zwei Jahre ihren eigenen Adventskalender veranstalten. Nach einer coronabedingten Zwangspause war es am Wochenende wieder so weit.

Viel Essen und Trinken mit gutem Gewissen

Alle Vereine waren eingebunden. Die Pfadfinder verkauften im Festzelt Glühwein, Waffeln und rote Würste. Und die Gäste langten zu. Laut Erwin Straubinger, Ortsvorsteher von Salmendingen, wurden abzüglich der Ausgaben rund 1.000 Euro eingenommen. Der Erlös aus dem Verkauf wird komplett an die Tafel im Zollernalbkreis gespendet. Laut Straubinger versorgen rund 40 Ehrenamtliche derzeit in Hechingen und Burladingen über 360 bedürftige Familien mit insgesamt 680 Personen.

Jubel beim Öffnen der Adventskalendertür

Überraschungsgast Ida Ott wuchs in der 800-Einwohner-Gemeinde Salmendingen auf und ist wohlbekannt. Ihr "Bruda" spielt Tuba im Posaunenchor, Ortsvorsteher Straubinger ist ihr Cousin. Die Schauspielerin trat mit einem roten Mantel als Weihnachtsstern verkleidet auf. Geschmückt mit einer leuchtenden Lichterkette um den Hals präsentierte sie den Gästen Weihnachts- und Adventsgedichte in schwäbischer Mundart.

An die Kinder verteilt der Heilige Sankt Nikolaus mit Schokolade befüllte Tütchen SWR Anne Schmidt

Für jedes Kind ein Geschenk

Während der Kirchenchor die Aktion eröffnete, hüpfen die Kinder schon aufgeregt hin und her. Sie freuten sich auf den zweiten Überraschungsgast: Den heiligen Sankt Nikolaus. Der rollte in stattlichem Gewand mit Bischofsstab auf einem Anhänger heran und verteilte großzügig Schoko-Präsente an die Kleinen.

SWR war Ideengeber für Benefiz-Aktion

Der Adventskalender in Salmendingen wurde 2006 vom SWR Studio Tübingen aus der Taufe gehoben. Die Gemeinde will an der weihnachtlichen Tradition auch künftig festhalten. Und weiterhin alle zwei Jahre Geld für Menschen sammeln, die in finanzieller Not sind.