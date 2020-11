Weil es in diesem Herbst keinen Martini-Markt gibt, hat sich die Freie Waldorfschule in Engstingen (Kreis Reutlingen) eine neue Geschäftsidee einfallen lassen: den "Advent-to-mat". Ein mobiler Adventsmarkt auf Rädern.

Auf die Einnahmen des Martini-Markts wollte die Freie Waldorfschule auf der Alb in Engstingen (Kreis Reutlingen) auch in diesem Jahr nicht verzichten. Denn gestrickt und gebastelt haben Schüler, Lehrer und Eltern trotzdem. All ihre Produkte werden jetzt mobil und kontaktlos verkauft: über den sogenannten Advent-o-mat. Einen mobilen Verkaufswagen, der diese Woche durch den Kreis Reutlingen tingelt. Am Dienstagvormittag war er vor dem Reutlinger Rathaus. SWR-Reporterin Anne Schmidt hat eingekauft.