Die Bischöfe der beiden großen Kirchen in Württemberg haben am Samstag im Zwiefalter Münster (Kreis Reutlingen) gemeinsam die Adventszeit eröffnet. Der katholische Rottenburger Bischof Gebhard Fürst rief dazu auf, auch in der Pandemie ein Fest des Miteinanders und der Freude vorzubereiten. Der evangelische Landesbischof Frank Otfried July sagte, Corona habe einen dunklen Schleier über die Welt gelegt.