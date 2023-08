Der Body-Mass-Index

Der Body-Mass-Index (BMI) ist ein Maß zur Beurteilung des Körpergewichts. Er beschreibt das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße und wird berechnet, indem man das Körpergewicht (in Kilogramm) durch die Körpergröße (in Metern) zum Quadrat teilt. Ein Beispiel: Wenn man 60 Kilogramm wiegt und 1,70 Meter groß ist, hat man einen BMI von 20,8. Ein BMI zwischen 18 und 25 gilt als Normalgewicht, ein BMI zwischen 25 und 30 als Übergewicht. Ab einem BMI von 30 spricht man von Fettleibigkeit (Adipositas), ab einem BMI von 35 bzw. 40 von einer Adipositas zweiten bzw. dritten Grades. Der BMI sagt allerdings nur wenig über den Anteil des Körperfetts am Gewicht aus: So kann ein Mensch mit viel Muskeln und wenig Körperfett den gleichen BMI haben wie jemand mit wenig Muskeln und viel Fett.