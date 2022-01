Achtjähriger Junge stirbt nach Rodelunfall

Ein Junge aus Freudenstadt ist an seinen Verletzungen nach einem Rodelunfall gestorben. Das gab das Polizeipräsidium Pforzheim bekannt. Der Achtjährige war am Sonntagnachmittag in Freudenstadt einen Hang hinunter gerodelt. Anstatt zu bremsen, fuhr er weiter auf die Straße. Das Auto eines 77-Jährigen erfasste das Kind frontal. Der Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wo er am Dienstag starb, so die Polizei. Die sucht nun nach Zeugen: Wer den Unfall beobachtet hat, solle sich mit der Verkehrspolizei in Freudenstadt in Verbindung setzen.