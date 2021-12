Acht Bewerber für das Bürgermeisteramt

Eine Kandidatin und sieben Kandidaten bewerben sich um das Bürgermeisteramt in Bad Wildbad. Sie wollen die Nachfolge von Klaus Mack antreten, der im September für die CDU in den Bundestag gewählt worden war. Unter den Bewerbern sind beispielsweise der amtierende, aber abgewählte Bürgermeister von Bad Liebenzell Dietmar Fischer, der Verwaltungsfachmann Fabian Weiler und Marco Gauger, der Referent des Oberbürgermeisters in Freudenstadt. Außerdem stellen sich Fabian Schmitt, Viola Knaus, Frank Drollinger, Thomas Anhalt und Egon Nagel zur Wahl. Gewählt wird am 23. Januar.