Bis zu 500 Euro Abwrackprämie - das gibt´s in Tübingen für den Kauf eines elektrischen Zweirads, wenn dafür ein altes Mofa oder Moped verschrottet wird. Aber nur noch kurze Zeit, denn die Mittel sind fast ausgeschöpft. Bisher wurden nach Angaben der Stadtverwaltung 63 alte Zweitakter aus dem Verkehr gezogen. Weil sie bis zu einhundert Mal so viel Schadstoffe wie moderne Autos ausstoßen, hatte der Tübinger Gemeinderat vor vier Jahren beschlossen, eine Abwrackprämie einzuführen. Außerdem gab es im Rahmen der Kampagne "Tübingen macht blau" Zuschüsse für Lastenräder. Damit wurde laut Stadtverwaltung der Kauf von über 160 E-Bikes und Lastenrädern gefördert. Mit Zuschüssen von 115.000 Euro habe man Investitionen in nachhaltige Mobilität von 715.000 Euro ausgelöst. Da die meisten E-Bikes in Tübingen gekauft wurden, hätten die Fördermittel nicht nur der Umwelt, sondern auch der Wirtschaft genutzt.