Die Tübinger Kunsthalle will ab Juli 2021 Werke der Künstlerin Marina Abramovic´ zeigen. Es werden Besucher aus ganz Deutschland und dem Ausland erwartet.

Künstlerin Marina Abramovic während einer Pressekonferenz in der Serpentine Gallery in London dpa Bildfunk Str/EPA/dpa

Die Werke der weltberühmten, zeitgenössischen Künstlerin in Tübingen werden gleich sieben Monate lang zu sehen sein. Das geht aus dem Jahresprogramm der Kunsthalle für 2021 hervor. Nach Ansicht von Kunstkennern ist Nicole Fritz, Direktorin der Kunsthalle, damit Außergewöhnliches gelungen. Mit der Performance-Künstlerin hat sie die Werke für die Ausstellung ausgewählt.

Star der zeitgenössischen Kunst

Spätestens seit Abramovic´s Performance "The Artist is present" im New Yorker Kunstmuseum MoMa gehört sie zu den Stars der zeitgenössischen Kunstszene. Damals campierten Besucher vor dem Museum, um der Künstlerin für wenige Minuten gegenüber zu sitzen und in die Augen schauen zu dürfen.

Ausstellung von Karin Sander

Zuvor sind ab dem 27. März bis Anfang Mai Kunstwerke von Karin Sander zu sehen. Laut der Ankündigung der Kunsthalle hat die 63-jährige Künstlerin über die letzten vier Jahrzehnte einen ganz eigenen künstlerischen Standpunkt in der Tradition des Postminimalismus entwickelt. Ausstellungen von Karin Sander wurden unter anderem im Museum of Modern Art in New York sowie San Francisco, im Whitney Museum in New York oder im National Museum of Art in Osaka gezeigt und ihre Arbeiten vielfach ausgezeichnet.

Fassadenarbeit von Annett Zinsmeister

Danach wird Annett Zinsmeister unter dem Format "AUSSER HAUS" für die Kunsthalle Tübingen eine neue Fassadenarbeit für die Hochhaus-Architektur gegenüber der Kunsthalle entwerfen. Mit ihren ortspezifischen Arbeiten und spektakulären räumlichen Interventionen habe sie international Bekanntheit erlangt, heißt es in einer Mitteilung.