Für die einen ein seltsames Überbleibsel aus den 1960er-Jahren, für andere eine Kultgaststätte, in der sogar ein späterer Papst gegessen haben soll. Nach fast sechs Jahrzehnten wird nun die Tübinger Parkgaststätte zwischen Haupt- und Busbahnhof abgerissen. Ein Abgesang.

Wirklich einladend oder gar schön fanden diese Parkgaststätte wohl die Wenigsten. Bei ihrer Einweihung 1961 galt sie sicher als modern mit ihrer Architektur aus viel Glas, Metall und geometrischen Formen. Im Bericht zur feierlichen Einweihung erwähnte die Lokalzeitung nicht nur den Blick auf die beleuchtete Wasserfontäne im Anlagenpark sondern auch einige Tübinger Behördenvertreter, die "zu der Einsicht gelangt seien, hier öfter mal in halbamtlicher Funktion auf ein Bierchen herkommen zu müssen…"

Liebhaber hat die ehemalige Parkgaststätte noch heute. So gibt es auch Proteste gegen ihren Abriss, sogar eine Trauerkundgebung. Ein Satirestammtisch namens "Unser Huhn" hatte sich diese Gaststätte nämlich jahrelang als Stammlokal ausgesucht. Sie sprach nicht von der Parkgaststätte, sie preiste ihre "Papstgaststätte“.

Benediks Stammkneipe?

Immer mal wieder weist nämlich jemand darauf hin, dass in den 60ern der spätere Papst Benedikt XVI Zuflucht in der Parkgaststätte gesucht haben soll. Damals hieß er noch Josef Ratzinger und war Theologieprofessor in Tübingen. Er soll, vom lautstarken Protest der Tübinger Studenten genervt, lieber in der Parkgaststätte Aprikosenkuchen gegessen haben. Es gibt für dieses Gerücht wohl keinerlei Belege. Aber viele Liebhaber.

Nicht ganz das, was man sich unter einer Parkgaststätte vorstellt - aber jahrzehntelang eine Kult-Kneipe in Tübingen. SWR T. Hagenauer

Aus der Zeit gefallen

Zugegebenermaßen wirkt die Parkgaststätte heute leicht verstaubt und verblichen, skurril, aus der Zeit gefallen. Jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang, gab es einen mittelmäßig versifften geplättelten Aufgang aus der Bahnhofsunterführung. Die Parkgaststätte war eine Einkehrmöglichkeit für wartende Reisende.

Eher auf einer Verkehrsinsel als im Park

Ihr Blick konnte über die Ausfallstraße hinweg zum nahen Anlagenpark schweifen, richtete sich aber natürlicher auf ein- und ausfahrende Busse. Erst als man schon wusste, dass die Tage des alten Europaplatzes samt seines gastronomischen Highlights gezählt waren, konnte man in einem von grünen Hecken umsäumten Gärtchen eine Limonade trinken.

Viel Platz war nicht im "Goldene Zeiten" - aber doch immer wieder ausreichend Platz für Live-Bands. SWR T. Hagenauer

Inzwischen hieß die Gaststätte "Goldene Zeiten" und hangelte sich noch ein paar Jahre durch die Zeiten. Der Tübinger Jazzclub feierte dort Jahreswechsel-Sessions.

Letzte Funktion: Hilfe für Bedürftige

Nun wird sie verschwinden, der gesamte Platz vor dem Bahnhof wird umgebaut. Auf kleinerer Fläche sollen künftig mehr Menschen, schneller und zielgenauer in mehr Busse steigen können. Eigentlich ist die Kneipe ja schon länger geschlossen. Kurz vor Schluss hatte sie aber doch noch eine Funktion: Seit Beginn der Coronakrise diente sie den Betreibern der Tübinger Tafel als Verteil-Station für Lebensmittel.