Wer sich im Zollernalbkreis die Müll-Abholzeiten nicht merken kann und auch nicht immer in den Abfallkalender schauen will, dem hilft jetzt eine neue App fürs Handy. Sie heißt "Abfall ZAK" und erinnert unter anderem an die Abholtermine für Restmüll oder die blaue Tonne. Auch eine Übersicht über die Deponien und Containerstellen bietet die App des Landkreises.