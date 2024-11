Ehrenamtliche singen einmal in der Woche in einem Reutlinger Seniorenheim. Nicht als Chor, sondern direkt am Pflegebett. Das schafft Gemeinschaft und hilft gegen Einsamkeit.

