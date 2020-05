per Mail teilen

Das Eisenbahnunternehmen Abellio übernimmt zum Fahrplanwechsel am 14. Juni größtenteils die Zugstrecke Tübingen - Stuttgart. Laut Verkehrsministerium werden die Züge damit pünktlicher. Tübingens Landrat Walter hat Zweifel.

Häufiger, zuverlässiger und pünktlicher sollen die Züge zwischen Tübingen und Stuttgart werden, so Landesverkehrsminister Herrmann. Ab Mitte Juni soll nicht mehr nur alle zwei Stunden, sondern jede Stunde ein schneller Interregioexpress mit Halt in Reutlingen fahren.

Die komfortablen barrierefreien Züge kann Abellio anfangs nur teilweise einsetzen. Pressestelle Pressestelle Abellio

Tübingens Landrat Joachim Walter ist skeptisch. Er hofft, dass den "wortreichen Ankündigungen nun auch Taten folgen". Pendler seien monatelang mit Zugausfällen und Verspätungen konfrontiert gewesen, ganz besonders auf der Ammertalbahn. Sie hätten Anspruch auf eine Entschädigung. Wie das Verkehrsministerium mitteilte, sollen die Entschädigungen ab Juni ausgezahlt werden. Allerdings nur für die Strecke Tübingen - Stuttgart, nicht aber für die Ammertalbahn.

Neuer Fahrplan

Abellio teilt sich die IRE-Verbindung mit DB Regio. Auch der Regionalexpress soll wochentags und samstags bis abends durchgängig im Halbstunden-Takt fahren. Komfortable, barrierefreie neue Züge werden laut Abellio aber erst einmal nur teilweise fahren. Der Hersteller Bombardier liefere nicht rechtzeitig.

Verbesserungen bis Ende des Jahres

Bis zum Jahresende sollen alle neuen Züge zur Verfügung stehen, versicherte Bombardier. Leihfahrzeuge würden von Beginn an einen stabilen Fahrbetrieb möglich machen, so Abellio. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit rund um Heilbronn Probleme, den Zugverkehr verlässlich sicherzustellen.