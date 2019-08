per Mail teilen

Den Brauereien fehlen im Sommer die Pfandflaschen, weil sie nicht zurückgegeben werden. Für kleine Firmen wie Hochdorfer bei Nagold (Kreis Calw) ist das ein richtiges Problem.

18.000 Flaschen in der Stunde werden in der Abfüllanlage der Hochdorfer Kronenbrauerei bei Nagold befüllt. Gerade im Sommer brummt das Geschäft mit Bier, Limonade und Most. Dass Flaschen und Kästen nicht wie gewünscht zurückkommen, ist für Miteigentümerin Katharina Haizmann ein Ärgernis. Die Brauerei hat zwar ihren Bestand erhöht, trotzdem reichen die Flaschen nicht aus.

Händler ebenfalls Schuld an der Misere

Haizmann glaubt, dass viele Kunden ihre Kästen mit Leergut einfach zuhause im Keller stehen lassen. Aber auch die Händler würden dazu beitragen, dass die Logistik nicht richtig funktioniert. Sie holen Leergut nicht ab, weil sie möglichst viele Kunden mit vollen Kisten beliefern wollen.

Dauer 0:13 min Dickes Minus für Getränkeabfüller Hans-Peter Schwarz von der Tübinger Silberburg beklagt dickes Minus

Verlustgeschäft für Getränkeabfüller

Um das Leergutproblem zu lösen, will der Verband Privater Brauereien in Deutschland, dass das Flaschenpfand zum Beispiel bei Bierflaschen von acht auf mindestens 15 Cent erhöht wird. Der Einzelhändler Hans-Peter Schwarz aus Tübingen, der eigenen Most und Saft von heimischen Streuobstwiesen verkauft, findet das gut. Er bekommt nur 70 Prozent seiner Flaschen zurück, für ihn ein Verlustgeschäft. Der Preis von acht Cent entspräche längst nicht mehr dem eigentlichen Wert der Flasche, ärgert sich Schwarz.

Gemeinsames Handeln erforderlich

Ob eine Erhöhung des Flaschenpfandes das Problem lösen kann, bezweifelt Katharina Haizmann von der Hochdorfer Kronenbrauerei. Da müsste man auch die Händler mit ins Boot nehmen, meint sie. Nur gemeinsames Handeln könnte den Mangel beheben.