Die Stadt Rottenburg ist bereit, Flüchtlinge aus dem Mittelmeer aufzunehmen. Das hat der Gemeinderat am Dienstag einstimmig beschlossen.

Die Stadt will "ein Zeichen für Menschlichkeit und Frieden setzen". So steht es in dem Beschluss. Man halte es für eine Pflicht, Menschen in Seenot zu retten. Rottenburg hat sich deshalb zum "sicheren Hafen" erklärt. Unter diesem Namen läuft die Aktion bundesweit. Hintergrund ist der Streit um die private Seenotrettung im Mittelmeer. Sie ist inzwischen weitgehend verboten.

Rottenburg vierte Stadt in BW

Immer wieder dürfen Schiffe mit geretteten Flüchtlingen nirgends anlegen, weil kein Land die Geflüchteten aufnehmen will. Auch der Rottenburger Friedhold Ulonska und sein Rettungsschiff Lifeline waren schon betroffen. In Baden-Württemberg ist Rottenburg (Kreis Tübingen) neben Konstanz, Freiburg und Heidelberg die vierte Stadt, die bereit ist, gerettete Flüchtlinge aufzunehmen.