Als "unbequem und ungewöhnlich" beschreibt die Polizei die Lage des jungen Mannes. Mit Freunden hatte er zunächst ausgelassen gefeiert. Später sei der 18-jährige wohl schlafwandelnd auf das Dach gestiegen, so die Polizei. Dort rutschte er auf den nassen Ziegeln aus und fiel in das Schneefang-Gitter.

Hilfeschreie nicht gehört

In dem Gitter wachte der junge Mann Stunden später wieder auf. Seine Freunde haben so tief geschlafen, dass sie die Hilferufe nicht gehört haben. Ein Nachbar entdeckte den Hilflosen am Morgen und rief die Rettungskräfte.