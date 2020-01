Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Planungen der Hessebahn für den Umbau am Bahnhof in Weil der Stadt genehmigt. Damit ist die Reaktivierung der alten Bahnverbindung von Stuttgart nach Calw wieder einen Schritt weiter. Vor allem der alte Hausbahnsteig soll wieder in Betrieb genommen werden. Damit sollen in Zukunft die Fahrgäste der Hessebahn mit einmaligem Umsteigen barrierefrei die S6 nach Stuttgart oder die S60 nach Sindelfingen erreichen. Der Zweckverband Hessebahn in Calw begrüßt die Planfeststellung. Sie sei ein weiterer wichtiger Schritt zur Umsetzung dieses nachhaltigen Schieneninfrastrukturprojekts.