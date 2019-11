Vier Tannen bekommt das Bundeskanzleramt dieses Jahr, sie stammen aus vier Bundesländern. Der Baum aus Baden-Württemberg wurde am Freitagmorgen gefällt. Gefallen ist er dabei nicht.

Im Kreis Tübingen, mitten im Rottenburger Waldgebiet Rammert, in einer kleinen Gruppe von Weißtannen im Mischwald, war die Kanzlerintanne etwa 25 Jahre lang herangewachsen, bis sie neun prächtige Meter Höhe erreicht hatte.

Baum fällt nicht! Baum hängt, damit kein Zweiglein der Tanne für Merkel abbricht. SWR Lenny Zuber

Am Freitagmorgen stellte sich ein Forst-Spezialschlepper mit Kran neben die Tanne. Ein Waldarbeiter kletterte auf den Baum, bis in etwa sechs Meter Höhe. Dort band er die Kralle des Krans an. Als er wieder am Boden war, legte ein anderer Waldarbeiter die Motorsäge an.

Abfahrt im Waldgebiet Rammert. Ziel des künftigen Weihnachtsbaums ist das Bundeskanzleramt in Berlin. SWR Lenny zuber

Der Stamm war schnell durchtrennt, der Baum kippte aber nicht. Dank der Schlepperkralle blieb er fast aufrecht und konnte unbeschadet auf den nahen Waldweg gehoben werden. Dort wartete ein Tieflader des Technischen Hilfswerks mit einem dafür angefertigten Holzgestell, in dem die Tanne sicher gelagert wurde.

Bitte anschnallen! Das Holzgestell auf dem THW-Tieflader wurde eigens für die Kanzlerinnentanne gebaut. SWR Lenny Zuber

So konnte der Liegendtransport der Kanzlerintanne nach Berlin beginnen. Am Donnerstag kommender Woche soll die Tanne Angela Merkel feierlich vorgestellt werden. Mit dabei sein werden unter anderem Rottenburgs Oberbürgermeister Stefan Neher und Lorenz Truffner, der Revierförster aus dem Rammert.