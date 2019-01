Zwei Monate lang haben die Baiersbronner Helfer Spenden für Hilfsbedürftige in Rumänien gesammelt. Nun fahren sie los, um zur Bescherung am 6. Januar rechtzeitig anzukommen.

Kisten über Kisten stapeln sich in einem Haus in Baiersbronn-Mitteltal. Darin stecken Lebensmittel und Sachspenden, beispielsweise Kleidung, Decken, Pfannen und Spielsachen. Alles Spenden, die die Freiwilligen von "Christen helfen in Rumänien" seit Mitte November gesammelt haben.

Ziel: Nordkarpaten

Die Hilfsaktion geht an Menschen in Poinele de sub Monte in den Nordkarpaten, sagt Friedhold Günter. Es ist eine Berggemeinde, etwa so groß wie Baiersbronn, allerdings geht es den Menschen dort sehr schlecht: "Wir versorgen rund 2.000 Menschen - arme und kranke Menschen, mit einer Minirente oder einem sehr geringen Einkommen", sagt Günter.

Langjährige Kontakte

Schon seit vielen Jahren besteht die Verbindung der Baiersbronner Christen zu der Kirchengemeinde in Rumänien. Der Hilfstransport besteht aus zwei Bussen mit Anhänger. Er startet am Freitagmorgen, um rechtzeitig zur Bescherung am 6. Januar einzutreffen. Denn in den Nordkarpaten werden die Geschenke immer erst am Dreikönigstag verteilt. Und dieses Mal gibt es auch Extra-Geschenke für die Kinder. Jedes Kindergartenkind aus Baiersbronn hat ein Geschenk für ein Kind in Rumänien beigesteuert.