Das Tübinger Islam-Zentrum bildet Religionslehrer aus. Immer wieder gibt es den Vorwurf, islamistische Kräfte würden Einfluss nehmen. Die Unileitung will nun stärker kontrollieren.

Das Rektorat der Tübinger Universität will zum Wintersemester in einen engen Dialog mit den Wissenschaftlern am Islam-Zentrum treten, sagte Uni-Sprecher Karl-Guido Rijkhoek. Die Lehrenden des Tübinger Zentrums für Islamische Theologie müssten sich ganz genau anschauen, mit wem sie zusammenarbeiten und dies auch dokumentieren.

Professor Abdelmalek Hibaoui gehört zu den bekanntesten Köpfen am Zentrum für islamische Theologie. Sebastian Gollnow

Teilnahme an israelfeindlicher Konferenz

Hintergrund ist die umstrittene Teilnahme des Islamtheologen Professor Abdelmalek Hibaoui an einer israelfeindlichen Konferenz in der Türkei. Von den islamistischen Inhalten der Tagung in Ankara, auf der unter anderem die Zerstörung Israels gefordert wurde, hat er sich nach der Kritik klar distanziert. Er habe die Veranstaltung, die zum ersten Mal stattgefunden hat, falsch eingeschätzt, teilte er über die Pressestelle der Uni mit. Hätte er gewusst, welche Reden dort gehalten werden, wäre er nicht hingegangen, so Hibaoui.

Auf Foto mit Anhänger der Muslimbrüderschaft

Kritik gab es auch an einem Foto im Internet. Auf Facebook zeigt er sich mit dem ehemaligen Sprecher der ägyptischen Muslimbrüderschaft. Auch wenn dieser sich angeblich von der radikalen Gruppe getrennt hat - als Gelehrter und Akademiker einer Deutschen Universität hätte Hibaoui das nicht machen dürfen, sagt Erdal Toprakyaran, der Direktor des Zentrums für Islamische Theologie. Auch die Unileitung habe ihm das klar gemacht, betont Uni-Sprecher Rijkhoek. Belege für schwerwiegendes Fehlverhalten habe es aber bisher keine gegeben, betont die Uni. Doch künftig will die Unileitung noch genauer auf die Dozenten und deren Wirken schauen, so Rijkhoek. Dazu gehöre auch, dass sich jeder Dozent Gedanken darüber machen muss, wen man einlade, wo man hinfahre und mit wem man Projekte starte, so Unisprecher Rijkhoek.