In Rottenburg und in Stuttgart wird an den letzten württembergischen Staatspräsidenten Eugen Bolz erinnert. Am 23. Januar 1945 wurde er in Berlin-Plötzensee hingerichtet.

Eugen Bolz, 1881 in Rottenburg (heute Kreis Tübingen) geboren, wurde 1928 zum letzten Staatspräsidenten Württembergs vor der NS-Machtergreifung gewählt. "In Württemberg wird weder rechts noch links regiert - sondern vernünftig", so lautete ein typischer Spruch von Bolz. Der studierte Jurist war ein Pragmatiker - der Rechtsstaat stand für ihn an erster Stelle. Bereits 1932 setzte er sich gegen die Attacken der Nationalsozialisten entschieden zur Wehr. In einer Rede vor dem Reichstag kritisierte er bewaffnete und gewaltbereite Demonstranten. Sie behinderten die die Politik beim Lösen dringender Aufgaben, warf er ihnen vor.

Von den Nazis wurde er massiv angefeindet. Gleich 1933 wurde er als württembergischer Staatspräsident abgesetzt und politisch kaltgestellt.

1933 ersetzen die Nazis den Zentrumspolitiker durch einen eigenen Mann, Bolz wurde inhaftiert. Er schloss sich dem Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime an. Bolz gehörte zum Kreis der Eingeweihten um das Attentat auf Adolf Hitler, das am 20. Juli 1944 scheiterte. Im Dezember 1944 verurteilte ihn der Volksgerichtshof in Berlin wegen "Aufforderung zum Hochverrat und Feindbegünstigung". Vor genau 75 Jahren wurde das Todesurteil im Gefängnis Berlin-Plötzensee vollstreckt.

Eugen Bolz vor dem Volksgerichtshof Pressestelle Stadtarchiv Rottenburg

Gedenken in Stuttgart und Rottenburg

Am Gedenktag gab es in Stuttgart eine Messe für den katholischen Politiker in der Domkirche St. Eberhard, anschließend eine Ansprache von Ministerpräsident Kretschmann. Vor dem Eugen-Bolz-Denkmal am Königsbau wird ein Kranz niedergelegt.

Diozösankonservator Wolfgang Urban spricht bei der Gedenkfeier für Eugen Bolz im Rottenburger Dom. SWR Zuber, Lenny

Auch in Rottenburg wurde Bolz mit einer Gedenkmesse geehrt, im Dom legte Oberbürgermeister Neher einen Kranz neben einer Büste von Eugen Bolz nieder. Für den Abend sind ein Vortrag und eine Podiumsdiskussion geplant.