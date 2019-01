In der Eishockey-Bundesliga haben die Schwenninger Wild Wings gestern Abend in München mit 2 zu 1 gewonnen. Bereits morgen spielen sie erneut. Es ist das Kellerderby, das morgen Nachmittag ab halb fünf in der Schwenninger Helios-Arena ansteht. Die Wild Wings empfangen als Tabellenletzter den Vorletzten, die Grizzlys aus Wolfsburg.

Letzter oder Vorletzter ist er nicht geworden - aber ein wenig enttäuscht war der Baiersbronner Skispringer David Siegel gestern schon, als er beim dritten Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck nicht unter die besten 20 kam. Morgen hat er beim Abschluss-Springen in Bischofshofen nun die Chance, den guten Eindruck, den er zuvor hinterlassen hatte, noch einmal zu bestätigen. Mit zwei guten Sprüngen könnte Siegel in der Gesamtwertung zu den 15 besten Skispringern der Tournee gehören.