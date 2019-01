per Mail teilen

Ein betrunkenes Pärchen hat vergangene Nacht einen Gaststättenbesucher in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) krankenhausreif geprügelt. Das Opfer war mit der Frau in Streit geraten, worauf sich deren Begleiter einmischte. Laut Polizei schlug und trat er das Opfer, auch als es schon am Boden lag. Jetzt wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.