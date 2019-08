Der Sommer hat den Freibädern in Reutlingen und Tübingen bislang eine gute Saison beschert. An die Rekordzahlen des vergangenen Jahres kommt man aber nicht heran.

Vor allem der heiße Juni sorgte in den Freibädern in Freudenstadt, Rottweil und Reutlingen für einen Besucheransturm. Im Freibad in Rottweil kamen bislang gut 62.000 Besucher. Fast die Hälfte davon sprang im Juni ins Wasser. Auch im Tübinger Freibad hatte es der Juni in sich: Am besten Tag kamen mehr als 10.000 Besucher.

Keine Rekordzahlen wie 2018

Insgesamt waren in diesem Jahr bislang weniger Menschen in die Freibäder gegangen als im vergangenen Jahr. Darüber sei man aber froh, heißt es beispielsweise im Naturfreibad in Glatten (Kreis Freudenstadt). Den Ansturm des vergangenen Jahres habe man nämlich kaum bewältigen können.