Reutlingen kommt wohl um Fahrverbote nicht herum. Der Verwaltungsgerichtshof jedenfalls hat entschieden, dass das Land seinen Luftreinhalteplan für die Stadt überarbeiten muss.

Das Gericht geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die von der Stadt Reutlingen und vom Land erarbeiteten Vorschläge zur Luftreinhaltung nicht ausreichen.

Fahrverbote nötig

Um den Grenzwert von Stickstoffdioxid schnellstmöglich einzuhalten, seien Fahrverbote nötig, heißt es in einer Pressemitteilung des Verwaltungsgerichthofes. Die schriftliche Urteilsbegründung liegt noch nicht vor.

Lkw-Durchfahrtsverbot

In ihrer Klage hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) unter anderem Fahrverbote für alte Diesel gefordert. Außerdem müsse das Lkw-Durchfahrtsverbot durch die Innenstadt von Reutlingen eingehalten werden. Gegen das Urteil kann das Land Baden-Württemberg noch in Revision gehen.

Vor sieben Jahren erfolgreich geklagt

Bereits 2012 hatte die Deutsche Umwelthilfe gegen das Land Baden-Württemberg geklagt. Der Grund: Die Luftqualitätsgrenzwerte für Stickstoffdioxid waren in der Kreisstadt Reutlingen überschritten worden. Zwar habe die DUH das Gerichtsverfahren gewonnen, trotzdem habe das Land seitdem zu wenig dafür getan, die Luftqualität in Reutlingen zu verbessern, so ein Sprecher der DUH. Lediglich kleinere Maßnahmen seien umgesetzt worden.