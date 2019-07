Er ist der erste und einzige AfD-Bürgermeister im Land. Nun hört Harry Ebert auf. Nach SWR-Informationen stellt er am 1. November sein Amt als Rathauschef in Burladingen (Zollernalbkreis) zur Verfügung.

Der 58-Jährige nannte laut Zeitungsberichten als Grund für seinen Rücktritt gesundheitliche Probleme. Seit 1999 ist er Bürgermeister von Burladingen. Seine dritte Amtszeit endet eigentlich 2023.

Äußerte sich mehrfach fremdenfeindlich

Erst im vergangenen Jahr trat Ebert in die AfD ein. Zunächst stand er der CDU nahe. Später war er lange Jahre bei den Freien Wählern. Ebert gilt wegen seiner rechtspopulistischen Gesinnung in der Stadt und im Gemeinderat als stark umstritten. So äußerte er sich in den vergangenen Jahren öffentlich und im Amtsblatt immer wieder abfällig zum Beispiel gegenüber Flüchtlingen.

Dienstaufsicht ermittelte

Ihm wurde mehrfach vorgeworfen, sein Amt für fremdenfeindliche Verlautbarungen zu missbrauchen. Auch wurde dem Bürgermeister ein grober Umgang mit seinen Gemeinderäten nachgesagt. Gegen ihn ermittelte deswegen die Dienstaufsicht beim Landratsamt und erteilte einen Verweis.

Viele Auseinandersetzungen mit Gemeinderat

Der Burladinger Gemeinderat rechnet nun damit, dass Ebert seinen Rücktritt am Donnerstag in der Sitzung des Gremiums offiziell bekannt gibt.

"Die Sektkorken lasse ich erst knallen, wenn ich es gehört habe". Gemeinderatsmitglied Alexander Schülzle

Schülzle machte damit eine Anspielung auf die vielen Auseinandersetzungen zwischen den Gemeinderatsmitgliedern und dem Bürgermeister. Protest gab es zuletzt, als Ebert die Burladinger Stadthalle für AfD-Veranstaltungen zur Verfügung gestellt hatte.