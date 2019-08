Donnerstagnacht ist ein 28-jähriger Mann in Tuttlingen durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen, ein dritter Verdächtiger ist noch flüchtig. Ersten Ermittlungen zufolge haben sich das Opfer und die drei jungen Männer im Alter zwischen 21 und 28 Jahren vom Sehen her gekannt.

Opfer liegt in Spezialklinik

In der Nacht sei es in der Innenstadt zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf dem 28-Jährigen mehrere Messerstiche zugefügt wurden. Der Mann musste im Krankenhaus notversorgt werden. Inzwischen wurde er in eine Spezialklinik verlegt. Warum es zum Streit zwischen den Männern kam, konnte noch nicht geklärt werden, so die Polizei.