Der Klimaschutzausschuss der Stadt hat nun bestätigt, was OB Boris Palmer angekündigt hatte. Probehalber soll eine wichtige Verkehrsader Tübingens für Autos teils gesperrt werden.

Von Mitte September bis Mitte November soll der Test auf der Mühlstraße dauern. Kritiker fürchten, dass er zu einer Überlastung der Ausweichstrecken führen könnte. Laut Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) geht es dabei darum, dass Radfahrer von der Neckarbrücke sicher in die Innenstadt kommen. Bislang haben sie einen schmalen Fahrstreifen zwischen Autos und Bussen.

Kurz nach den Sommerferien soll die Mühlstrasse, eine Verkehrsader Tübingens, probeweise für den Autoverkehr gesperrt werden. dpa Bildfunk Bernd Weißbrod

Die bisherige Autospur für die zentrale Verkehrsader soll deshalb testhalber zur Fahrradspur werden. Wer mit dem Auto die Neckarbrücke überquert, darf dann nicht mehr geradeaus in Richtung Universität fahren, sondern nur noch rechts in eine Nebenstraße abbiegen.

Wer in die Innenstadt will, muss deshalb weite Umwege in Kauf nehmen. Über die teilweise Sperrung hat der Klimaschutzausschuss fast vier Stunden lang diskutiert, unter anderem ging es um die Auswirkungen für die Ausweichstrecken und deren Anwohner.

Verkehrswende für Klimaschutz

OB Palmer geht es bei der Sperrung auch um den Klimaschutz. Autos sollen zunehmend aus der Innenstadt verdrängt werden. Dafür soll Busfahren kostenlos werden, so Palmers langfristiges Anliegen. Nur so könne die Verkehrswende gelingen und Tübingens Ziel, bis 2030 klimaneutral zu sein, erreicht werden.