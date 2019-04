per Mail teilen

Vor zwei Jahren hatte eine Studie des Tübinger Hirnforschers Niels Birbaumer Aufsehen erregt. Jetzt gibt es Zweifel an der Bewertung der Ergebnisse.

Der Studie zufolge können vollständig gelähmte Menschen mit einer speziellen Haube auf dem Kopf über Sensoren zumindest wieder Ja- und Nein-Antworten geben. Über eine Schnittstelle zwischen dem Gehirn und einem Computer soll Kommunikation möglich sein. Es geht dabei um Patienten, die aufgrund einer amyotrophen Lateralsklerose (ALS), einer Erkrankung des zentralen und peripheren Nervensystems, in einen Zustand vollständiger Lähmung geraten sind.

Kommission prüft Vorwürfe

Nach Angaben der Universität Tübingen prüft derzeit eine Kommission, ob die Studienergebnisse korrekt sind. Ein früherer Mitarbeiter von Birbaumer habe sich mit seinen Zweifeln an Vertrauensleute der Universität gewandt, heißt es. Die Vertrauensleute prüften die Vorwürfe über mehrere Monate und gaben ihren Bericht an die Kommission für Fehlverhalten in der Wissenschaft weiter. Die hat im Januar ein förmliches Verfahren eingeleitet. Die Kommission kann das Verfahren einstellen oder Empfehlungen für das weitere Vorgehen geben. Der Beschluss wird dem betroffenen Wissenschaftler und dem Rektorat der Universität zugestellt.

Birbaumer von Verfahren weiterhin überzeugt

Die "Süddeutsche Zeitung" hatte in einem Bericht den renommierten Hirnforscher Birbaumer zitiert. Der hält offenbar an der Richtigkeit seiner Ergebnisse fest. Der frühere Mitarbeiter, ein Informatiker, wirft der Forschungsgruppe von Birbaumer vor, mit Daten fehlerhaft umgegangen zu sein. Die Ergebnisse seien nicht reproduzierbar, antwortete er dem SWR auf Anfrage.

Pionier der Hirnforschung

Der 74-jährige Birbaumer ist seit Jahrzehnten international renommiert. 1995 erhielt er für seine Forschungen den Leibniz-Preis. Der Hirnforscher zählt zu den führenden Köpfen auf dem Gebiet der Brain-Computer-Interface (BCI)-Methode, bei der Gehirn und Computer zusammenarbeiten. Birbaumer will mit dieser Methode Hirnstörungen behandeln. Er ist davon überzeugt, dass sich Patienten nur mit Gedankenkraft verständlich machen können.