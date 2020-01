Der Werkzeug-Hersteller Walter aus Tübingen plant, die Produktion an seinem Standort Frankfurt zu schließen. Nach Angaben des Unternehmens soll die Produktion bis in gut einem Jahr an andere Standorte verlegt werden. Es sei für Walter nicht mehr wirtschaftlich, alle Produktionskapazitäten in Deutschland aufrecht zu erhalten. Von der Schließung in Frankfurt sind rund 200 Mitarbeiter betroffen.