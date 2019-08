per Mail teilen

Seit 2010 werden nach einer Studie des Instituts für Angewandte

Wirtschaftsforschung an der Universität Tübingen immer mehr Überstunden geleistet. Demnach hat die Zahl der Betriebe, in denen Mehrarbeit gefordert war, um 15 Prozent zugenommen. Aktuell machten das 60 Prozent der Betriebe. Die Mehrarbeit werde in den meisten Fällen durch Freizeitausgleich oder durch eine Kombination von Freizeitausgleich und finanzieller Vergütung ausgeglichen, hieß es.