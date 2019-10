per Mail teilen

Die Firma Siemens investiert 3,5 Millionen Euro in den Standort Tübingen-Kilchberg. Sie nimmt dort eine neue Lackieranlage in Betrieb, die laut Siemens mit innovativen Technologien wie Infrarot-Trocknung, Sortierspeicher und Cloud-Anbindung arbeitet. Am Standort Tübingen entwickelt, testet und fertigt die Siemens AG Getriebemotoren für den europäischen Markt.