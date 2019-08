Die Langstreckenläuferin Elena Burkard aus Tübingen hat die Leichtathletik-Saison wegen einer Verletzung vorzeitig beendet. Damit muss Burkard, die für LG farbtex Nordschwarzwald startet, auch auf die Weltmeisterschaften im Herbst verzichten. Die 27-Jährige war im vergangenen Jahr in den Disziplinen 3.000 Meter Hindernis und 5.000 Meter Langstrecke in die europäische Spitze vorgestoßen. In diesem Jahr musste sie wegen ihrer Verletzung bereits auf die deutschen Meisterschaften in Berlin verzichten.