In den Tierheimen in der Region wurden nach Weihnachten bisher nur wenige Tiere abgegeben. Das Tübinger Tierheim berichtete sogar von rückläufigen Zahlen. Noch kein einziges Tier wurde bisher in Reutlingen abgegeben, so der dortige Tierschutzverein. Man müsse die kommenden Wochen aber noch abwarten. Auch im Kreis Freudenstadt wurden nur wenige Tiere abgegeben, berichtete das Kreistierheim. Es sei jedoch von Jahr zu Jahr unterschiedlich, wie viele Tiere im Heim landen. Der Tierschutzverein Rottweil konnte hingegen viele Vermittlungen melden. Man würde seit einigen Jahren gezielt über die Feiertage vermitteln. Grund dafür sei, dass an Weihnachten meistens die ganze Familie daheim sei und man sich dann über Hausbesuche ein besseres Bild vom neuen Zuhause machen könne.