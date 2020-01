per Mail teilen

Die Zweckentfremdungssatzung in Tübingen hat bisher wenig Wirkung. Sie soll eigentlich der Wohnungsnot entgegenwirken. Durch die Satzung kann die Tübinger Stadtverwaltung die Eigentümer leerstehender Gebäude zur Nutzung zwingen. Einem Bericht der Stadtverwaltung zufolge wurden in den vergangenen drei Jahren knapp 50 leerstehende Gebäude geprüft. Nur in 17 Fällen führte das dazu, dass sie wieder bewohnt sind.