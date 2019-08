Das Tübinger Biotech-Unternehmen Immatics will sich vergrößern. Es hofft auf einen Neubau für hundert zusätzliche Mitarbeiter in der Stadt. Das Unternehmen gehört zur Weltspitze in der Krebsforschung. 30 neue Mitarbeiter habe man allein im vergangenen Jahr eingestellt, so eine Sprecherin. Hundert weitere könnten es in den nächsten fünf Jahren werden. „Gebremst sind wir gerade nur von den engen Räumlichkeiten“, sagte die Sprecherin dem SWR. Deshalb würde man gern einen Neubau in Tübingens Technologiepark beziehen. Eine Stiftung würde das Gebäude für Immatics bauen. Die Stadt Tübingen hat eine schnelle Prüfung zugesagt.