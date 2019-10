per Mail teilen

In der Deutschen Eishockeyliga hat Schwenningen vor wenigen Minuten sein Heimspiel gegen Wolfsburg 0:4 verloren und bleibt Schlusslicht. In der zweiten Basketball-Bundesliga verlor Tübingen gestern sein Heimspiel gegen Paderborn 75:77 und liegt nun auf Tabellenplatz sechs. In der Fußball-Regionalliga trennten sich gestern im Kellerduell Balingen und Pirmasens 1:1. Balingen bleibt Vorletzter und abstiegsbedroht.