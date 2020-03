In Tübingen sorgt das Coronavirus für eine Schulschließung. Für die 70 Schüler der Freien Schule fällt der Unterricht diese Woche aus. Nach Auskunft der Schule sei dies eine Vorsichtsmaßnahme, denn der Mann einer Lernbegleiterin habe sich in einem Corona- Risikogebiet in Italien aufgehalten. Er und seine Frau hätten keine Symptome. Außerdem wurden weitere Veranstaltungen abgesagt. Die Deutsche Gesellschaft für Essstörungen hat ihren mehrtägigen Kongress an der Tübinger Universität abgesagt. Erwartet wurden rund 250 Experten aus dem In- und Ausland. Ein Klavierabend der Tübinger Museumsgesellschaft im Festsaal der Universität Tübingen ist auf Juni verschoben. In Bad Herrenalb wurde als Reaktion auf das Coronavirus ein internationales Synodaltreffen abgesagt. In Reutlingen streicht die Friseurinnung die Präsentation der Frisurenmode.