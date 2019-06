"Ich sehe in der Tat die Gefahr, dass das, was man uns zugesagt hat, also eine verbesserte Anbindung an die Landeshauptstadt Stuttgart, eventuell nicht kommen wird. Das wäre für den Großraum Reutlingen Tübingen in keiner Weise hinnehmbar."

Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck