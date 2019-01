Die Regierungsfraktionen haben beim Thema Auskreisung der Stadt Reutlingen einen Kompromiss vorgeschlagen. Der soll nächsten Donnerstag im Landtag beschlossen werden.

Für einen Austritt der Stadt Reutlingen aus dem Kreis gebe es keine Gründe des öffentlichen Wohls. Es gebe aber gute Gründe, dass Stadt und Kreis sich neu darüber unterhalten, wie gemeinsame Aufgaben neu verteilt werden können. Das sagte Thomas Poreski, Reutlinger Landtagsabgeordneter der Grünen, am Mittwochmorgen dem SWR.

Streit vor Gericht verhindern

Über einen entsprechenden Antrag von Grünen und CDU werde der Stuttgarter Landtag am Donnerstag nächster Woche diskutieren und entscheiden. Die Regierungsfraktionen legen der Stadt und dem Landkreis nahe, sich über strittige Bereiche gütlich zu einigen, wie beispielsweise bei der Jugend- und Eingliederungshilfe. Die Landesregierung will, dass sich die beiden Seiten verständigen und einen langwierigen und teuren Streit vor Gerichten verhindern.

Regierungskoalitionen gegen Auskreisung

Die baden-württembergische Regierungskoalition von Grünen und CDU will die Stadt Reutlingen offenbar nicht zum Stadtkreis machen. Nach SWR-Informationen haben beide Fraktionen die von der Stadt beantragte Auskreisung in ihren jeweiligen Sitzungen am Dienstag abgelehnt. In der kommenden Woche soll der Landtag offiziell über den Antrag abstimmen.