per Mail teilen

Bad Herrenalb bleibt im Kreis Calw. Darauf haben sich nach Angaben des Calwer CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Blenke die Fraktionen von Grünen und CDU in ihren Sitzungen am Dienstag geeinigt. Der Landtag soll den Beschluss dann kommende Woche fassen. Bei einem Bürgerentscheid in Bad Herrenalb hatte eine knappe Mehrheit dafür gestimmt, zum Kreis Karlsruhe zu wechseln.