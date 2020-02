per Mail teilen

Nach einer Analyse des Prognos-Instituts ziehen mehr Menschen nach Nagold und Umgebung, als in andere Städte im Nordschwarzwald. Das schafft aber auch Probleme beim Wohnungsbau.

Knapp 63.000 Menschen könnten der Prognose zufolge 2040 in Nagold und den umliegenden Einzugsgebieten wohnen - gut 3.000 mehr als heute. In relativen Zahlen gemessen wächst Nagold so schnell wie kein anderer Stadtbereich im Nordschwarzwald.

Flächenreserven aktivieren

Doch mehr Einwohner brauchen auch mehr Wohnraum. Und den muss sich die Stadt erst erschließen. Man müsse auch Flächenreserven im Außenbereich aktivieren, ist der Leiter des Nagolder Stadtplanungsamtes Fuhrländer überzeugt. Das Problem: Einige Flächen dort sind in Privatbesitz und können nicht beliebig baulich erschlossen werden. Er sei jedoch optimistisch, dass man hier zu einer Lösung kommt, so Fuhrländer.