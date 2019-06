Es ist ein Spektakel, an dessen Ende unappetitlicher Lebertran steht - für die Verlierer. Die Sieger feiern groß und tausende Besucher erleben ein spaßiges Rennen.

Das Tübinger Stocherkahnrennen gibt es schon seit Jahrzehnten. Aus einem spontanen Rennen mit sieben Mannschaften im Jahr 1956 wurde im Lauf der Zeit ein Riesenspektakel mit etwa 50 Holzkähnen und tausenden Zuschauern. Neckarinsel und -brücke in der Innenstadt sind jedesmal überfüllt. Denn der interessanteste Punkt ist das sogenannte Nadelöhr, eine Engstelle in diesem Bereich.

Viele landen im Wasser

Auch in diesem Jahr nehmen über 50 Teams am Rennen teil. Am Donnerstagnachmittag um 14 Uhr fiel der Startschuss. Das Stochern ist nicht einfach, wenn es obendrein so eng zugeht wie beim Rennen, geht so manches Team über Bord.

Vorher große Kostümparade

Die Mannschaften sind übrigens leicht zu unterscheiden: zum Stocherkahnrennen gehören Verkleidungen und Kostüme dazu. Vor Beginn des Rennens präsentieren sich die einzelnen Teams bei einer Parade auf dem Neckar. Im vergangenen Jahr ging der Kostümpreis an die Uni-Fachschaft Geowissenschaften mit ihrer Piratenverkleidung im Stile des Films "Fluch der Karibik".

Wie bei jedem Wettbewerb, will auch hier keiner verlieren. Doch wo sonst nur ein letzter Platz droht, heißt es hier für die Letzten: unter den aufmerksamen Augen der Öffentlichkeit einen halben Liter Lebertran trinken. Na dann: Prost...