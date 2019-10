Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte will, dass die Fasnet fest im Bildungsplan der Schulen verankert wird. Darüber haben die 68 Mitgliedszünfte der Vereinigung bei einer Tagung in Stetten am kalten Markt im Kreis Sigmaringen diskutiert. In drei bis vier Unterrichtsstunden im Jahr könnten sich Schüler demnach künftig mit dem Brauchtum befassen. Der Fasnets-Unterricht müsse wohl fächerübergreifend stattfinden, sagt Vereinigungssprecher Volker Gegg, etwa in Geschichte, Gemeinschaftskunde und Psychologie. Seit 2014 ist die schwäbisch-alemannische-Fasnet nationales immaterielles Kulturerbe der UNESCO. Dieses Erbe gelte es auch weiterzugeben. Erste Gespräche mit dem Kultusministerium seien bereits gelaufen. Auch für Lehrerfortbildungen zum Thema gebe es bereits positive Signale.