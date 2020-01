Doch das Zusammenleben wird schwieriger. Es gibt Vorurteile, wie Ältere sind schlechte Autofahrer und Jüngere rücksichtslos. Auch die Fridays for Future -Bewegung spaltet, so der Reutlinger Altersforscher Hammer.

Schon im alten Griechenland gab es eine Phase, in der die Alten über die Jüngeren herrschten, sagt der Reutlinger Altersforscher Eckart Hammer. Funktionieren könne diese Regierungsform aber nur, wenn die Älteren die Jüngeren im Blick haben, sagt Hammer. Er beschäftigt sich seit Jahren mit Konflikten zwischen Jung und Alt.

Es geht auch gemeinsam: Jung und Alt beim gemeinsamen Arbeiten am Computer. dpa Bildfunk Peter Steffen

Mit 80 noch Junge verstehen können?

Allerdings hat der Altersforscher seine Zweifel, ob man als 70- oder 80-Jähriger noch weiß, was die Jungen brauchen. Ganz aktuell zeige sich der Generationenkonflikt bei der Fridays for Future - Bewegung. Denn vor allem die jüngere Generation setze sich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein. Für die Älteren, so scheint es, seien diese Themen weniger wichtig, da sie in der Nachkriegszeit groß wurden und die Wirtschaftswunderjahre erlebt haben.

Wachstum nicht grenzenlos

Damals setzte man auf Konsum und Wachstum, so Hammer. Doch ursprünglich hätten die Älteren sehr wohl gewusst, wie Sparen gehe. Und das könnten die Jüngeren von den Älteren lernen.