Thomas Keck ist der neue Oberbürgermeister von Reutlingen. Der SPD-Kandidat setzte sich mit 41,1 Prozent ganz knapp gegen Christian Schneider (40,8 %) von der CDU durch.

Carl-Gustav Kalbfell (FDP) kam auf 16,5 Prozent. Andreas Zimmermann erhielt 1,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 40,2 Prozent und damit etwas höher als beim ersten Wahlgang. Keck und Schneider erhielten beide über 14.000 Stimmen. Dem SPD-Urgestein Keck reichte ein Vorsprung von hauchdünnen 72 Stimmen für den Sieg.

Wohnungspolitik wohl wahlentscheidend

Der Bezirksbürgermeister des Stadtteils Betzingen will als erstes das drängende Wohnungsproblem in Reutlingen angehen und leer stehende Häuser wieder in den Markt bringen. Das war das Hautptanliegen des Geschäftsführers des Mieterbundes während seines Wahlkampfes. Er konnte vor allem in der Innenstadt und in Betzingen punkten. Sein Konkurrent Schneider, Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, hatte in den anderen Stadtteilen die Nase klar vorn.

Erster Wahlgang ebenfalls knapp

Im ersten Wahlgang vor drei Wochen hatte sich keiner der fünf Nachfolge-Kandidaten von OB Barbara Bosch durchgesetzt, die aus privaten Gründen nicht mehr antrat. Für den zweiten Wahlgang wurde für drei der vier verbliebenen OB-Anwärter ein enges Rennen vorhergesagt. FDP-Mann Kalbfell, Bürgermeister in Leinfelden-Echterdingen, landete aber deutlich abgeschlagen auf Platz 3.